Madame Josée Fecteau occupe le poste de Directrice des affaires juridiques depuis le 11 décembre 2020. Outre ses fonctions de direction, elle supervise la formulation des avis juridiques adressés à l’Organisation sur de nombreuses questions administratives et de gouvernance. Elle encadre également le soutien juridique apporté aux directions, aux hauts responsables et aux organes de l’OCDE à l’appui des résultats produits par l’Organisation en matière d’action publique.

Madame Fecteau est entrée au service de la Direction des affaires juridiques de l'OCDE en 1995 et a occupé au fil des ans les fonctions de Directrice par intérim, de Directrice adjointe, de Chef de la division des affaires administratives et budgétaires et de Conseiller juridique principal.

De nationalité canadienne, Madame Fecteau a commencé sa carrière comme assistante juridique du Juge en chef de la Cour suprême du Canada et comme avocate dans l'un des principaux cabinets d'avocats de Montréal. Sa carrière au sein des organisations internationales a débuté en 1991 à la Division des affaires juridiques générales du Service juridique de la FAO à Rome.

Madame Fecteau est titulaire de diplômes en droit civil (B.C.L.) et en common law de l'Université McGill au Canada et d'un Masters of Law (LL.M.) de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni.