La Direction de la Communication (COM) s’emploie à améliorer l’impact et la visibilité de l’OCDE partout dans le monde. En diffusant les analyses, les données et les connaissances de l’Organisation, COM contribue à éclairer les débats sur les politiques à suivre à l’échelle mondiale et à donner aux décideurs les moyens de prendre des décisions éclairées. COM œuvre aussi à mieux faire connaître et à mieux faire comprendre les activités de l’OCDE à d’autres parties prenantes de la société civile et au grand public. Grâce à des activités efficaces d’ouverture et de dialogue en direction des pays membres et non membres, COM s’efforce de susciter l’adhésion aux valeurs et à la mission de l’OCDE, en contribuant à l’élaboration de politiques meilleures pour une vie meilleure.