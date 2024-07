Stéphane Levesque a été nommé Directeur de la Direction de la communication (COM) en mai 2024.



Il a rejoint l’OCDE fort de ses 25 années d’expérience en planification stratégique, en communication institutionnelle et en gestion de l’image de marque pour des publics internationaux.

Avant de devenir directeur, Stéphane Levesque a occupé le poste de sous-ministre adjoint à Affaires mondiales Canada (depuis 2018), où il a dirigé la communication stratégique de l’ensemble de l’administration canadienne sur les questions internationales, et où il a fait entendre la voix du Canada dans le monde.

Avant ce poste, Stéphane Levesque a occupé diverses autres fonctions de direction au sein de la fonction publique fédérale canadienne, notamment au Bureau du Conseil privé du Canada (2013-18) en tant que Directeur général, Communications et consultations ; Directeur exécutif, Communications et gestion des questions stratégiques ; Directeur, Nouveaux médias, site web du premier ministre et consultations ; et à Transports Canada (2008-13) où il a exercé les fonctions de directeur, Web, services de création et communications internes ; d’administrateur, Publications et services de création ; et d’administrateur du web. Stéphane a également exercé de nombreuses fonctions dans le domaine de la communication à Parcs Canada (2006-08) et à l’Institut canadien de l’information scientifique et technique au sein du Conseil national de recherches du Canada (1999-2006).

De nationalité canadienne, Stéphane est titulaire d’un master en administration et gestion des entreprises de l’École de gestion Telfer à l’Université d’Ottawa et d’un diplôme technique en architecture générale et design d’intérieur de l’Algonquin College of Applied Arts and Technology.