Contacts presse

Les studios de radio, télévision et vidéoconférence de l’OCDE sont entièrement équipés de matériels audiovisuels d'enregistrement, d'édition et de transmission par satellite. Nous produisons des reportages radio et télévision non édités ou prêts à diffuser et conduisons des interviews en direct par satellite via notre ligne RNIS depuis notre siège à Paris.

Studios de radio et de télévision

Plateau TV équipé d’un système d’éclairage fluo BALCAR et décor logoté

Départ satellite via Globecast Paris. La réservation de segments est à la charge du récepteur : SERTE Paris + 33 1 44 61 47 00

Retour IFB OCDE (téléphone) : + 33 1 45 24 81 58

Coordination et intercom : + 33 1 45 24 80 98

Caméra Panasonic P2 HD

Signal vidéo de sortie : HD-SDI 1080i PAL

Studio radio avec ligne ISDN G722/H320 : + 33 1 44 14 65 35

Ces installations sont à la disposition des chaînes de radio/télévision à titre gratuit.

Équipements et services radio

Des interviews pré-enregistrées ou en direct peuvent être organisées depuis le studio radio.