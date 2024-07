La prestación de servicios sociales en los países de la UE

Este documento ofrece una visión general de la organización de los servicios sociales en los países de la Unión Europea. Con especial atención a España y a los países con organización federal o semifederal, el documento comienza analizando los servicios sociales desde una perspectiva jurídica. Ofrece una perspectiva comparada de varios aspectos concretos de los servicios sociales: fuentes de financiación (nacionales, regionales, locales, etc.), organización de la prestación de servicios, gastos, recursos humanos, gobernanza y coordinación entre instituciones. El análisis concluye que, a pesar de las diferencias entre países, no existe ningún vínculo entre la existencia de una legislación nacional integral de servicios sociales y la amplitud de la oferta de servicios sociales. Las principales diferencias entre los países se refieren a los servicios familiares y los servicios de vivienda ya que ciertos países consideran la vivienda como un derecho. Existen grandes diferencias en la contribución de las administraciones centrales, regionales y locales al gasto social. Gastar más en servicios no implica necesariamente gastar menos en transferencias monetarias. De hecho, parece que los países nórdicos, que gastan más en servicios en proporción a su PIB, también gastan más en transferencias monetarias. Por último, el documento subraya el importante papel de la tecnología de la información y de los mecanismos de coordinación horizontal y vertical para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios.