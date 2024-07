La presente publicación del FAT, La Administración Tributaria en los países de la OCDE y en determinados países no miembros: Serie “Información comparada” (2010), es la cuarta edición de esta serie. Contiene una amplia gama de datos comparados e intuitivos relativos a aspectos de la administración tributaria en todo el mundo. Han sido casi 50 países los que han contribuido al estudio del que se ha derivado esta publicación (todos los Estados miembros de la OCDE, además de la UE, el G20 y otros países. Proporciona un análisis único del entorno de la administración tributaria. Al fijar el contexto en el que operan las administraciones tributarias, no solo favorecerá la comprensión entre los países, sino que, a la vez, constituye una herramienta esencial de ayuda tanto para las administraciones como para los legisladores, pues permite identificar las tendencias más importantes y l as innovaciones introducidas en las administraciones tributarias.