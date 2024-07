Inversión extranjera directa: tecnología y recursos humanos en los países en desarrollo

¿Las políticas de desarrollo de recursos humanos en los países en desarrollo son instrumentos para atraer no sólo inversión extranjera sino también para mantener un círculo virtuoso en el cual las empresas contribuyan al desarrollo de habilidades laborales y a la transferencia de tecnología? Considerando que la transferencia de tecnología depende no solamente de las actividades de las empresas multinacionales para difundir habilidades y talentos, sino también de los esfuerzos locales tales como el desarrollo de recursos humanos y las actividades de investigación y desarrollo de las empresas locales ¿qué papel pueden jugar las políticas para incentivar a los agentes interesados a invertir lo necesario? Los capítulos de este libro abordan estas preguntas basándose en la experiencia de los países latinoamericanos y asiáticos en desarrollo.

Se muestra que las políticas gubernamentales tienen un papel importante por desempeñar, no solamente creando un clima atractivo de inversión para las empresas multinacionales de alto valor agregado, sino además incentivando a empresas locales y extranjeras a invertir en desarrollo de recursos humanos y en investigación y en desarrollo, lo cual facilitaría transferencias de tecnología y elevaría más el atractivo del país como lugar de inversiones. El libro identifica cinco líneas de política relevantes: a) políticas de desarrollo humano sensibles a la demanda, b) políticas bien apuntadas al tipo de inversión extranjera directa conveniente, c) coherencia entre la política de educación inicial y las políticas de educación continua y capacitación, d) políticas que expanden la capacidad de absorción local, y e) políticas que abordan las fallas del mercado de inversión en desarrollo de recursos humanos.

Los responsables de las políticas, los tomadores de decisiones de las empresas multinacionales y nacionales, y los académicos pueden encontrar ideas e información de valioso interés en Inversión extranjera directa, tecnología y recursos humanos en los países en desarrollo.