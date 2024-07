Industrie, entreprises et entrepreneuriat

Le tourisme est un moteur important pour la prospérité économique,les emplois,les revenus et le bien-être dans les pays de l’OCDE et au-delà. La sensibilisation au rôle du secteur en tant que force économique et sociale a été élevée aux plus hauts niveaux, après la fermeture presque complète du tourisme pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, un développement touristique rapide et déséquilibré pose également des défis pour les personnes, les lieux et les entreprises. Nous analysons les politiques et les changements structurels ayant un impact sur le développement du tourisme et fournissons aux décideurs des solutions politiques, des données, une expertise et de bonnes pratiques pour placer le tourisme sur la voie d’un avenir plus résilient, durable et inclusif.