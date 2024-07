Villes et croissance verte : Etude de cas de la région Paris/Ile-de-France

Ce rapport, élaboré dans le cadre du programme de l’OCDE sur les Villes vertes, est une étude pilote qui a pour but d’évaluer le potentiel de la croissance verte au sein de la région Paris/Ile-de- France (Paris-IDF). Dans un contexte international très concurrentiel, avec des contraintes internes au niveau social et environnemental, la croissance verte pourrait constituer une voie particulièrement appropriée pour redynamiser le tissu régional et atteindre des objectifs environnementaux. Le bâtiment et le transport sont parmi les secteurs urbains ayant le plus de potentiel. Plusieurs approches pour favoriser une forme plus souple de gouvernance métropolitaine sont prometteuses, mais bénéficieraient d’une implication plus forte du secteur privé lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques publiques. Cela impliquera une adaptation du processus de passation des marchés publics. Financer la croissance verte impliquera également la poursuite du verdissement des ressources publiques existantes ainsi que la création de nouvelles sources de revenus. Des formes de coopération innovatrices avec les acteurs privés sont à envisager.