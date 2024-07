Compétitivité des villes portuaires: Le cas de Marseille-Fos - France

Ce document de travail propose une évaluation de la performance du port de Marseille-Fos, une analyse de l?impact de ce port sur son territoire et une appréciation des politiques et de la gouvernance dans ce domaine. Il fait le constat du caractère déclinant de la performance portuaire au cours des dernières décennies et identifie les principaux déterminants de ce phénomène. Les différents impacts du port (en termes économiques et environnementaux) sont identifiés et quantifiés lorsque c?est possible. La valeur ajoutée du cluster portuaire du Marseille-Fos a été calculée et ses interconnexions avec d?autres secteurs économiques et d?autres régions de France ont été identifiées. Le rapport montre divers impacts du port, mais indique que beaucoup de ces impacts ont des retombées dans une autre région que celle dans laquelle le port de Marseille-Fos est situé. Les principales politiques à l?égard du port, des transports, du développement économique, ainsi que de l?environnement et de l?aménagement du territoire ont été évaluées. Cela inclut les politiques à l?échelle des autorités portuaires et aux échelles locales, régionales et nationales. Les mécanismes de gouvernance à ces différents niveaux sont décrits et analysés. A partir de l?analyse de ce rapport, des recommandations sont formulées afin d?améliorer la performance portuaire et d?augmenter l?impact positif du port de Marseille-Fos sur son territoire.