Vieillissement et transports

Les personnes âgées présentent-elles un risque pour les autres en terme de sécurité routière ? Les examens de conduite obligatoires sont-ils efficaces pour déterminer les aptitudes des conducteurs âgés ? Enfin, en ce 21ème siècle, les pays Membres de l'OCDE sont-ils prêts à faire face aux besoins de sécurité et de mobilité de la génération du baby boom ?

Ce rapport sur les besoins de mobilité et les problèmes de sécurité liés au vieillissement de la population remet en question de nombreuses idées préconçues ou erronées sur les personnes âgées et la route. Il propose en outre des recommandations tant pour l’action des pouvoirs publics que pour la recherche afin d'assurer aux personnes âgées une mobilité sûre tout au long de leur vie.