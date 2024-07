Vieillissement et revenus

Cette étude fera date : elle exploite toute une masse de données nouvelles concernant le bien-être matériel des personnes âgées dans neuf pays de l’OCDE - Allemagne, Canada, Etats-Unis, Finlande, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Elle met en lumière les défis auxquels les responsables gouvernementaux sont confrontés alors que s’annonce le départ à la retraite de la génération issue du baby boom. Les conclusions de cette publication sont souvent surprenantes. Les politiques mises en place sont couronnées de succès dans tous les pays étudiés : les personnes âgées, quel que soit leur revenu, voient leur niveau de vie se maintenir, ou même s’accroître, à partir du moment où elles cessent de travailler. C’est une observation générale, en dépit de grandes différences dans la conception des politiques publiques et dans l’ampleur des régimes publics de pension. Les ressources dont disposent les personnes âgées découlent de systèmes beaucoup plus complexes que les politiques publiques ne l’indiquent habituellement et, si elles jouent un rôle important, ces politiques ont néanmoins une incidence moins directe qu’on ne l’imagine souvent. La démographie et les mutations du marché du travail rendent certaines réformes indispensables. Tout l’enjeu consiste à opérer les changements nécessaires sans annihiler les réussites du passé. La tâche est ardue mais on peut tout à fait y parvenir. Il y a, en particulier, beaucoup à attendre de modifications, même limitées, de l’équilibre entre l’activité et la retraite. Cette étude examine les diverses façons dont les neuf pays abordent le problème, et les leçons que l’on peut tirer de leur expérience. Elle sera extrêmement précieuse aux décideurs, aux chercheurs et aux citoyens, qui s'intéressent aux défis que le vieillissement de la population pose à nos sociétés.