Vers une coopération pour le développement plus efficace

En 2011, la communauté internationale du développement s’est engagée à renforcer l’efficacité de la coopération pour le développement afin de produire de meilleurs résultats pour les populations pauvres du monde entier. Ce rapport paraît à mi-parcours entre les engagements approuvés en 2011 lors du Forum de haut niveau de Busan en Corée et la date butoir de 2015 des Objectifs du millénaire pour le développement. Il fait le point sur les progrès accomplis et les domaines dans lesquels il reste des défis urgents à relever.

Cet ouvrage offre un premier instantané de l'état des lieux depuis Busan. Il s'appuie sur les dix indicateurs du cadre de suivi du Partenariat mondial. Malgré les perturbations économiques mondiales, l'évolution des paysages politiques et la pression budgétaire intérieure, l’engagement en faveur d’une coopération efficace au service du développement reste ferme. Les efforts de longue date visant à modifier la façon dont la coopération pour le développement est mise en œuvre portent leurs fruits. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour traduire les engagements politiques en actions concrètes. Ce rapport souligne les domaines dans lesquels il est nécessaire de déployer des efforts ciblés afin de poursuivre les progrès et d’atteindre les objectifs fixés pour rendre la coopération au développement plus efficace d'ici 2015.