Un monde meilleur pour tous

Dans ce rapport, le premier à voir le jour sous les auspices des Nations unies, de l'OCDE, de la Banque mondiale et du FMI, les quatre principales institutions de développement évaluent les progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté et conviennent d'une vision commune pour l'avenir. Les objectifs du développement international sont ceux qui visent à la réalisation des désirs humains les plus fondamentaux - un monde délivré de la pauvreté et de la misère qu’engendre la pauvreté. Le présent rapport a mis l’accent sur sept objectifs qui, s’ils sont réalisés d’ici les 15 années à venir, permettront d’améliorer la vie de millions de personnes. Sous forme de mots et d’images, et à l’aide de chiffres et de diagrammes, on y décrit les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs, les résultats obtenus et les efforts à déployer pour les atteindre.