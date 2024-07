Structure des finances publiques et croissance inclusive

Il existe de nombreuses possibilités pour réformer la fiscalité et les dépenses publiques de manière à promouvoir davantage de croissance et d’inclusion sociale. En particulier, il est possible de mener des réformes qui améliorent l’activité économique tout en réduisant les écarts de revenu. D’autres ajustements de la structure des finances publiques vont produire des avantages pour une seule de ces deux dimensions. Enfin, certaines réformes appellent un compromis entre une amélioration du revenu moyen et des effets distributifs défavorables. Des analyses économétriques de l’expérience acquise par les pays de l’OCDE fournissent des résultats empiriques sur quelles sont les réformes de la fiscalité et des dépenses qui ont une influence significative sur la prospérité et la distribution des revenus – et de combien.