Horizon 2060 : Perspectives de croissance économique globale à long terme

Cette étude présente les résultats d’un nouveau modèle de prévision de la croissance économique des pays de l’OCDE et des principaux pays hors OCDE sur un horizon de 50 ans, ainsi que des déséquilibres globaux. Un scénario de référence tablant sur des réformes structurelles progressives et un assainissement budgétaire suffisant pour stabiliser les ratios dette publique/PIB est comparé à d'autres scénarios comprenant des réformes plus profondes des politiques publiques. Une des conclusions principales de cet exercice est que la croissance des pays du G20 non membres de l’OCDE continuera de dépasser celle des pays membres, mais que la différence s’amenuisera au cours des prochaines décennies. Parallèlement, les 50 prochaines années verront des changements majeurs dans la composition de l’économie mondiale. Faute de réforme ambitieuse des politiques publiques, des déséquilibres globaux dangereux pour la croissance apparaîtront. Cependant, un assainissement plus poussé des finances publiques et des réformes structurelles énergiques pourraient à la fois relever les niveaux de vie et réduire les risques de déraillement majeur de la croissance en réduisant les déséquilibres globaux.