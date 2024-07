Stratégie de l'environnement de l'OCDE

En 2001, les ministres de l’Environnement des pays de l’OCDE ont adopté une Stratégie de l’environnement ambitieuse pour les dix premières années du XXIème siècle. Cette Stratégie trace des orientations claires en faveur de politiques écologiquement viables et énonce cinq grands objectifs :

• maintenir l’intégrité des écosystèmes par la gestion rationnelle des ressources naturelles ;

• découpler les pressions sur l’environnement de la croissance économique ;

• améliorer les informations pour la prise de décision : mesurer les progrès au moyen d’indicateurs ;

• l’interface social-environnement : améliorer la qualité de vie ;

• interdépendance environnementale à l’échelle planétaire : améliorer la gouvernance et la coopération.

Ce rapport évalue les progrès réalisés par les pays membres de l’OCDE au regard de ces objectifs et dans la mise en œuvre des 71 actions au niveau national sur lesquelles ils se sont mis d’accord dans le cadre de la Stratégie de l’environnement. L'ouvrage est destiné aux décideurs et aux économistes de l’environnement.