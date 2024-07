Les dossiers du CAD

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I : Réflexion du CAD sur la reconstruction en Irak, 21-22 juillet 2003

PARTIE II : L'Afrique Centrale et les régions transfrontalières. Perspectives de reconstruction et d'intégration.

PARTIE III : Analyse conjointe de l'appropriation et du partenariat en Tanzanie.

Examen comparatif des programmes d'aide du Danemark, de la Finlande, de l'Irlande et du Japon.

27 juin 2003

PARTIE IV : Examen du CAD par les pairs : l’Irlande, 17 novembre 2003

