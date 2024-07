TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS

PARTIE I

Examen en matière de coopération pour le développement de la Grèce

PARTIE II

Examen en matière de coopération pour le développement de l'Espagne

PARTIE III

Egalité homme-femme et réforme économique

DEFINITION DES PRINCIPAUX TERMES

Les dossiers du CAD rassemblent les panoramas annuels sur les politiques et les efforts de coopération pour le développement ainsi que les examens nationaux détaillés qui étaient précédemment publiés dans la Série des examens en matière de Coopération pour le développement.

Ces dossiers comptent quatre numéros par an. Le premier contient le Rapport sur la Coopération pour le développement, les trois autres regroupent les examens approfondis des politiques et des programmes nationaux de chaque membre du CAD. Les dossiers réunissent, sous une forme pratique et à moindre coût, l'ensemble des analyses politiques et des données statistiques sur les programmes de coopération pour le développement.

Les dossiers du CAD offrent également une tribune à certains articles sur les questions de coopération pour le développement. Ces articles viendront s'ajouter aux examens des membres.