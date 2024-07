Au cours des vingt dernières années, le monde de la gestion internationale a été profondément marqué par des initiatives privées en faveur de la responsabilité des entreprises. Ces initiatives comprennent aussi bien la publication de codes de conduite commerciale, que la mise en oeuvre de systèmes de gestion ou, de façon plus générale, les efforts visant à améliorer la responsabilité commerciale. Mais les avis divergent fortement quant à la signification de ces initiatives et leur efficacité. L’étude de l’OCDE sur les initiatives privées met en lumière les divers aspects du mouvement en faveur de la responsabilité des entreprises. Que font les entreprises et les associations professionnelles ? Comment les pouvoirs publics ont-ils influencé ces initiatives ? En quoi ont-elles, le cas échéant, contribué à améliorer la capacité du secteur privé à respecter la législation et la réglementation et à répondre aux attentes plus larges du corps social ?