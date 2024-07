Réponses de l'administration fiscale à COVID-19 : Continuité de l'activité

La crise du Covid-19 aura des répercussions sur la vie quotidienne d’un grand nombre de personnes à l’échelle mondiale. Sa durée potentielle, conjuguée à son impact sur le personnel de l’administration fiscale et sur les contribuables, pose des défis sans équivalent pour gérer les nombreux paramètres liés à la continuité des activités essentielles et à la sécurité des agents et des usagers. Les suggestions dans ce document ne sont pas des recommandations mais visent à aider les administrations fiscales dans le monde entier à réfléchir aux mesures à prendre pour garantir l’exécution de leurs fonctions et services de base au cours d’une période où les contraintes de capacité pourraient être fortes.