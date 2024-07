A l'heure actuelle, les étudiants qui fréquentent l'université ont des origines et des antécédents très divers. Ils sont tantôt citoyens, tantôt consommateurs ou clients, et doivent trouver une place pour leurs études dans une vie sans cesse plus remplie où figure souvent l'emploi rémunéré. Dans bien des pays, ils doivent payer davantage pour faire des études et attendent de l'université des normes et des services de haut niveau.

Les universités ont de multiples rôles à jouer et doivent trouver le juste équilibre entre les besoins et les attentes de leurs étudiants et les demandes qui leur sont adressées par les pouvoirs publics, les entreprises et la collectivité dans son ensemble, tout en supportant les pressions croissantes qui pèsent sur les budgets universitaires. Pour bien répondre aux attentes des étudiants, la direction des universités est donc appelée à relever de grands défis.

Ce volume est issu de deux séminaires, tenus respectivement à Brisbane et à Paris, pour examiner quelques-unes des principales questions auxquelles sont confrontées les universités. On y trouvera des points de vue et des expériences très divers (Australie, Europe, Canada), ainsi que les opinions de représentants d'organisations étudiantes.