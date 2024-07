Renforcer la productivité et la compétitivité dans le secteur agricole

Ce rapport examine les concepts économiques d’innovation, de recherche-développement (R-D), de productivité et de compétitivité, et les liens existant entre eux. Il examine ensuite l’évolution de la productivité et de la compétitivité dans les secteurs agricole et agroalimentaires et les relations entre productivité agricole et la taille de l’exploitation, l’intensité des facteurs, la spécialisation, le capital humain, la demande des consommateurs, l’environnement naturel, les investissements en infrastructures générales et en R-D, les réglementations et les politiques agricoles. It décrit l’évolution des investissements publics et privés en R-D agricole et met en évidence leurs incidences positives sur la productivité de l’agriculture. Pour finir, il est suggéré qu’une approche en termes de « système d’innovation » permettrait de mieux comprendre comment l’innovation se traduit en croissance de la productivité.