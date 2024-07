Réglementation et contrôle des assurances en Amérique latine

Cette publication présente une étude comparative de la réglementation et du contrôle des assurances dans 19 pays d’Amérique latine et comprend également les éléments qui ont été préparés en vue de deux réunions, l’une au Honduras en 2002 et l’autre à la République dominicaine en 2003, entre les pays membres de l’OCDE et les pays partenaires en Amérique latine afin de faciliter la coopération et la coordination entre les autorités de réglementation et de contrôle des assurances. …Un ouvrage de référence pour les experts en assurances d’Amérique latine.