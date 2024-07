Réformes économiques 2008

Dans tous les pays de l’OCDE, les gouvernements s’emploient à renforcer la croissance économique en entreprenant des réformes structurelles. À partir d’un large ensemble d’indicateurs de politique structurelle et de performance économique, Objectif croissance 2007 fait le bilan des progrès accomplis récemment dans la mise en œuvre des réformes et définit, pour chaque pays de l’OCDE, cinq priorités pour améliorer sa croissance. Ce numéro comporte en outre cinq chapitres analytiques qui portent sur les thèmes suivants : la variéte du nombre d’heures travaillées varie d’un pays de l’OCDE à l’autre ; les possibilités d’amélioration de la performance de l’enseignement primaire et secondaire dans les pays de l’OCDE ; comment accroître l’investissement dans l’enseignement supérieur ; quelle est l’influence des facteurs géographiques sur le PIB par habitant ; quel est l’impact de la réglementation intérieure sur les échanges internationaux de services.