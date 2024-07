Réformes économiques 2006

Dans tous les pays de l’OCDE, les gouvernements s’emploient à renforcer la croissance économique en entreprenant des réformes structurelles. Cette édition 2006 d'Objectif Croissance dresse un bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes visant à améliorer la productivité et l’utilisation de la main-d’œuvre, identifiées comme prioritaires dans l’édition 2005. Elle présente aussi des indicateurs comparatifs couvrant différents domaines de la politique structurelle, comme les marchés du travail, l’éducation et la réglementation des marchés de produits. Des tableaux et des graphiques dans cette publications incluent Statlinks, des urls qui proposent au lecteur des tableaux Excel tableaux individuels.

Cette édition d'Objectif Croissance accorde une place importante à l’innovation, moteur essentiel de la croissance économique. Des indicateurs comparatifs sont fournis sur la performance et les politiques pertinentes dans ce domaine. Et des recommandations spécifiques sont présentées pour chaque pays de l’OCDE en vue d’une amélioration des résultats en matière d’innovation. En outre, cette édition comprend deux chapitres analytiques examinant la régulation des systèmes financiers et croissance économique et les indicateurs alternatifs du bien-être.