Redresser les finances publiques, mise à jour 2012

Ce rapport offre un aperçu des stratégies d’assainissement budgétaire des pays membres de l’OCDE depuis l’année précédente, tant au niveau national qu’infranational. Il contient des notes nationales détaillées pour l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Corée, le Danemark, l’Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie. Ces notes présentent la situation budgétaire actuelle et les trajectoires annoncées, les plans d’assainissement ainsi que le détail des mesures portant sur les dépenses et les recettes.