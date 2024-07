Redéfinir l'enseignement tertiaire

Etant donné les tendances et les évolutions actuelles dans l'ensemble des pays Membres de l'OCDE, une vision nouvelle et dynamique de l'enseignement tertiaire s'impose. Largement induit par une demande qui témoigne de la diversité des intérêts des étudiants, des employeurs et de la société en général, le relèvement des niveaux de fréquentation a engendré des défis qu'il faut relever : comment mieux adapter l'enseignement tertiaire aux intérêts et aux choix des clients, des étudiants notamment ? Quelles mesures devrait-on prendre pour adapter les pédagogies ou restructurer les programmes d'enseignement ? Comment faut-il répondre aux besoins de ceux qui actuellement n'ont pas accès aux premières années de l'enseignement tertiaire ? Comment les pouvoirs publics doivent-ils interagir avec des systèmes d'enseignement tertiaire vastes et diversifiés, regroupant un large éventail de prestataires de plus en plus autonomes ? Cet ouvrage étudie aussi comment mobiliser au mieux les énergies et les compétences des personnels, des établissements et des partenaires, et comment s'assurer des ressources suffisantes et améliorer l'efficience alors que s'accentuent les pressions concurrentes s'exerçant sur les fonds publics.

Les résultats, les analyses et les conclusions présentés dans cette publication serviront de point de départ au débat et à la réflexion alors que toutes les parties prenantes cherchent à renforcer et à élargir la contribution de l'enseignement tertiaire au bien-être économique et social de l'ensemble de la population.