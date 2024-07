Rapport intérimaire de la stratégie pour une croissance verte

La croissance verte apparaît de plus en plus aux yeux des pays comme un moyen de poursuivre la croissance économique et le développement, tout en prévenant la dégradation de l’environnement, l’appauvrissement de la biodiversité et l’exploitation non viable des ressources. Une vision stratégique est nécessaire pour faire un sorte que les politiques que les gouvernements mettront en place, durant la sortie de crise et au-delà soient les mieux adaptées en termes d’efficience économique, d’intégrité environnementale et d’équité sociale, et qu’elles soient cohérentes aux plans tant national qu’international.

Le rapport intérimaire de 2010 de la Stratégie pour une croissance verte OCDE présente des réflexions initiales concernant un certain nombre de problèmes importants auxquels sont confrontés les décideurs désireux de promouvoir une croissance verte. La croissance verte prend appui sur les initiatives lancées dans de nombreux pays soucieux de parvenir à un développement plus durable, et vise à identifier des sources plus propres de croissance, tout en tirant parti des possibilités de développer de nouveaux secteurs d’activité, technologies et emplois verts et en gérant les changements structurels qu’impliquera la transition vers une économie plus verte. Il conviendra de saisir ces nouvelles opportunités tout en maîtrisant les conséquences de la transition pour l’emploi et ses autres effets redistributifs dans les secteurs plus traditionnels.

D’importants outils de mesure ainsi qu’un panel d’indicateurs seront nécessaires pour surveiller l’avancée vers une croissance verte et en saisir ses principaux aspects.

www.oecd.org/croissanceverte