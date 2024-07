À une époque où ce qui est facile à enseigner et à évaluer est également facile à numériser et à automatiser, ce sont notre imagination, notre conscience et notre sens des responsabilités qui nous permettent de tirer profit des possibilités offertes par le xxie siècle pour façonner un monde meilleur. Demain, l’école devra encourager les élèves à penser par eux-mêmes et à aller à la rencontre des autres avec empathie, dans la sphère professionnelle comme dans la sphère citoyenne. Elle devra les aider à développer un sens aigu du bien et du mal et une sensibilité aux demandes d’autrui. Comment les établissements d’enseignement parviendront-ils à atteindre ces objectifs ? Andreas Schleicher a accompagné dans plus de 70 pays les responsables de ces questions dans leurs efforts pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques et des pratiques tournées vers l’avenir. Alors que l’amélioration de l’éducation est bien plus facile à annoncer qu’à réaliser, il analyse de nombreuses réussites dont nous pouvons tirer des enseignements. Il ne s’agit pas de copier-coller les solutions adoptées par d’autres écoles ou d’autres pays, mais plutôt d’examiner de façon attentive et objective les bonnes pratiques afin de comprendre ce qui fonctionne et les circonstances de ces succès. Doté d’une formation en physique, l’auteur propose un point de vue unique sur la question de la réforme de l’éducation : il défend de manière convaincante l’idée qu’il faudrait appliquer une démarche plus scientifique à la réflexion éducative, sans pour autant la dénaturer.

« Nul au monde n’en sait autant sur l’éducation qu’Andreas Schleicher. Point final. Pour la première fois, il a rassemblé dans le même ouvrage 20 années de savoir. La lecture de Quelle école pour demain ? devrait être obligatoire pour les décideurs, les responsables des politiques en éducation et quiconque souhaite savoir comment nos établissements d’enseignement peuvent s’adapter au monde moderne – et aider tous les enfants à apprendre à penser par eux-mêmes. » - Amanda Ripley, auteur de The Smartest Kids in the World, un bestseller du New York Times

« [Schleicher] se saisit de toutes les questions-clés, et il le fait en restant attentif à la réalité du terrain et en élaborant des solutions en collaboration avec un grand nombre de dirigeants à tous les niveaux du système, et au sein de sociétés diverses. » - Michael Fullan, directeur du Global Leadership, New Pedagogies for Deep Learning

« Tout leader visionnaire qui entend vraiment améliorer l’apprentissage des élèves devrait ajouter Quelle école pour demain ? Bâtir un système scolaire pour le XXIe siècle, fondé sur des données éclairantes, au premier rang de ses ouvrages à lire. » - Jeb Bush, 43e gouverneur de Floride, et fondateur et président de la Foundation for Excellence in Education

« Un ouvrage incontournable pour ceux qui souhaitent créer un futur dans lequel les possibilités économiques pourront être partagées par tous. » - Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial

« Dans cet ouvrage avisé et tourné vers l’avenir, l’un des spécialistes de l’éducation les plus compétents au monde se fonde sur des données impressionnantes, des observations judicieuses et une grande sagesse pour indiquer les voies menant à une éducation performante pour tous les jeunes. » - Howard Gardner, directeur principal du Project Zero d’Harvard et auteur de Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences