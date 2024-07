Destiné à consolider et approfondir la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra établit un bilan des progrès accomplis et définit un programme d’action pour améliorer la qualité de l’aide et ses retombées. Il représente une alliance sans précédent de plus de 80 pays en développement, des donneurs membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE, de quelque 3 000 organisations de la société civile, d’économies émergentes, d’institutions des Nations unies, d’institutions multilatérales et de fonds mondiaux.