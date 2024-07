Principaux indicateurs économiques, Volume 2017 Numéro 11

Les Principaux indicateurs économiques (PIE) mensuels présentent des statistiques comparatives qui permettent d’avoir une vue d’ensemble des développements économiques les plus récents survenus dans les 35 pays de l’OCDE*, dans la zone euro et dans certaines économies non membres**.

Ces statistiques clés à court terme constituent un outil d’analyse unique et indispensable pour les planificateurs du secteur privé, les économistes, les universitaires, les chercheurs et les étudiants. Ces indicateurs bénéficient de la présentation tabulaire la plus récente et la plus conviviale. Ils couvrent les comptes nationaux, les enquêtes de conjoncture, les opinions des ménages, les indicateurs avancés, le commerce de détail, la production, la construction, les prix, l’emploi, le chômage, les salaires, les finances, le commerce international et la balance des paiements.

*Pays de l'OCDE : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie

**Économies non membres : Afrique du Sud, Brésil, Chine, Colombie, Costa Rica, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, Lituanie.