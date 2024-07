Le vieillissement des populations menace-t-il la prospérité de nos sociétés ? Comment les ressources devraient-elles être réparties entre la génération des actifs et les personnes âgées qui en dépendent ? Comment réformer au mieux les systèmes de retraite, de santé et de soins de longue durée ? Comment mettre en valeur la contribution des personnes âgées à la société et à la prospérité économique ? D'ici dix ans, le nombre des retraités commencera de croître beaucoup plus vite que celui des personnes d'âge actif dans les pays de l'OCDE. Si des changements fondamentaux n'interviennent pas dans les systèmes de retraite et dans la répartition du temps entre formation, travail et temps libre, des tensions budgétaires et sociales risquent de se faire jour. Certains groupes pourraient être injustement soumis à une lourde fiscalité alors que d'autres constateraient une dégradation inattendue de leur niveau de vie. Pour qu'elle soit pertinente, la réponse des pouvoirs publics doit être diversifiée, et faire intervenir les politiques budgétaires et sociales, mais aussi les politiques du marché du travail, de la santé et de l'éducation. Encourager les gens à travailler plus longtemps, en rendant financièrement plus intéressante la poursuite d'une activité, est au coeur de la stratégie à mettre en oeuvre pour préserver la prospérité dans une société vieillissante. Sans doute faudra-t-il aussi réformer les systèmes publics de retraite traditionnels et les autres politiques sociales et encourager le développement de formules destinées à remplacer les systèmes de retraite publics et donnant aux individus plus de souplesse pour planifier leur départ en retraite. L'infrastructure des marchés financiers devra par conséquent être renforcée pour absorber la forte augmentation des avoirs détenus par les fonds de pension privés. A travers cette étude pluridisciplinaire, l'OCDE souligne la nécessité d'agir dès à présent en mettant en place un train de politiques cohérent et complet.