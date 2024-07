Préparer l'avenir de l'Afrique de l'Ouest - Une vision à l'horizon 2020

Entre 1960 et 2020, la population de l'Afrique de l'Ouest aura été multipliée par cinq, même dans l'hypothèse optimiste d'une augmentation de l'utilisation des moyens de contraception. Cette explosion démographique sans précédent s'accompagne d'un autre changement majeur : l'insertion de la région dans l'économie mondiale qui, déjà perceptible au lendemain de la Seconde guerre mondiale, est devenue particulièrement forte depuis les indépendances.

Ces deux chocs auront des effets prolongés sur les économies et les sociétés ouest-africaines. En particulier la distribution de la population subira de profondes modifications, le nombre d'urbains devant être multiplié par 20 au cours de la même période. La croissance démographique, les migrations et les dynamiques de peuplement influent considérablement sur les formes d'organisation économiques, politiques, sociales et institutionnelles. Dans ce contexte, contrairement à une idée généralement admise, les Africains de l'Ouest produisent, consomment, échangent et accumulent du capital dans des proportions qui sont largement sous-estimées par les comptes nationaux. L'étude s'efforce de cerner avec plus de précision cette économie réelle qui détermine l'activité et le mode de vie des populations de la région.

Cette étude a été réalisée avec l'appui de la Commission européenne, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de la France et des Pays-Bas.