Pour un monde solidaire

Il faut repenser les politiques sociales. Les plus pessimistes estiment que les pouvoirs publics disposent de budgets toujours plus limités pour faire face à des problèmes sans cesse plus complexes et plus nombreux. A l'évidence, des phénomènes remarquables travaillent nos sociétés en profondeur. Le vieillissement démographique accroît les pressions pesant sur les actifs. Les mutations du marché du travail touchent de plein fouet les travailleurs peu qualifiés. « L'exclusion sociale » est entrée dans le vocabulaire politique. Et la structure familiale traditionnelle ne peut plus servir de base aux politiques. Mais on ne devrait pas présenter la politique sociale comme colmatant les brèches d'une société confrontée à des défis à la fois économiques et démographiques. Le savoir jouant un rôle croissant dans la création de richesse, permettre aux individus de développer tout leur potentiel est une dimension clé de la politique économique. Les politiques économiques et sociales sont donc plus étroitement liées que jamais.

Cet ouvrage dresse un tableau à la fois complet et accessible de la situation actuelle et met le doigt sur les réformes à entreprendre. La politique sociale devrait ainsi promouvoir l'emploi et une vie saine et non se contenter de guérir les maux -- chômage, problèmes de santé -- après coup. De même, l'investissement consacré aux enfants et aux familles les aide à apporter leur pleine contribution à la société. Dans les pays de l'OCDE, les nouvelles politiques sociales foisonnent en expériences et innovations visant à offrir aux individus et aux familles le soutien dont ils ont besoin pour s'adapter au changement. Les ministres des pays de l'OCDE se sont justement engagés à mener à bien cette tâche ambitieuse : créer un monde solidaire.