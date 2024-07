Politiques et gestion de l'enseignement supérieur, Volume 17 Numéro 1

Politiques et gestion de l'enseignement (anciennement Gestion de l'enseignement supérieur) est une publication du Programme de l'OCDE sur la gestion des établissements d'enseignement supérieur (IMHE) destinée aux administrateurs et aux gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'aux chercheurs spécialisés dans la gestion de ces établissements. Elle couvre le domaine de la gestion des établissements à travers des articles et des comptes rendus de projets de recherche et renseigne sur les activités et les manifestations organisées par l'IMHE de l'OCDE. C'est également une source d'information sur les activités et manifestations organisés par le Programme IMHE.