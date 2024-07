Politiques et gestion de l'enseignement supérieur, Volume 15 Numéro 3

Marchés du travail internes versus marchés du travail externes

Christine Musselin

Une approche intégrée des systèmes de renforcement académiques

Mireille Mathieu

Motiver les travailleurs du savoir : des enseignements à échanger avec le monde de l’entreprise

Ruth Dunkin

Changer d’identité dans un contexte incertain : un rapport d’avancement

Chris Duke

Motiver les individus : incitations, réactions du personnel et incidences sur les établissements

Larry L. Leslie

Rôles de l’université et profiles de carrière : tendances, scénarios et problèmes de motivation

George Gordon

Enseignants-chercheurs australiens d’aujourd’hui et de demain : adaptation à un environnement plus commercial

Grant Harman

Frayeur et aversion à l’université : le cas du personnel universitaire et administratif en Australie

Ian Dobson et Maree Conway

Inciter les assistants à utiliser les nouvelles technologies dans les activités d’acquisition et d’enseignement de savoir dans une université professionnalisée : le rôle de la reconnaissance et de la rétribution

Janet Hanson

Motiver le corps professoral : les universitaires n’ont besoin ni de bâtons ni de carottes

Luanna H. Meyer et Ian M. Evans

Le système de diplômes en Chine continentale : évolution et conséquences

Luo Siming