Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 13 Numéro 2

L'université entrepreneuriale : nouvelles bases de la collégialité, de l'autonomie et de la réussite Burton Clark

L'émergence des cultures d'entreprise dans les universités européennes John L. Davies

Promouvoir la compétence et l’autorité des universitaires au sein d’une culture entrepreneuriale Craig McInnis

Supprimer les obstacles structurels à l'innovation dans les universités traditionnelles José-Ginés Mora et Enrique Villarreal

Culture d'entreprise et culture universitaire Pierre Daumard

Répondre aux nouvelles attentes des étudiants Peter Coaldrake

Changer les formes de la diversité en Europe : enseignements tirés d'un voyage d'étude de l'OCDE John Pratt

L'enseignement tertiaire au XXIe siècle : enjeux et perspectives Jamil Salmi