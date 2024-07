Gestion de l'Enseignement Supérieur, Volume 13 Numéro 1

Allez et diversifiez ! Grandeur et décadence du financement public de l'enseignement supérieur australien Ian Dobson

La diversification des sources de financement de l’enseignement supérieur chinois Futao Huang

Investir dans le perfectionnement des individus : une approche culturelle inclusive et positive George Gordon

Promouvoir l'innovation et l'esprit d'entreprise dans les Fachhochschulen autrichiennes Hans Pechar, Thomas Pfeffer et John Pratt

Analyse et évaluation des conseils sociaux des universités espagnoles Santiago Nieto Martín

L'intervention du gouvernement dans l'enseignement supérieur à Macao Herbert D. Yee et Mei Kou

Construire un modèle d'évaluation des enseignants du supérieur : problèmes et dilemmes Karen Chan

La gestions des musées, des galeries et des collections des établissements d’enseignement supérieur au Royaume-Uni Melanie Kelly