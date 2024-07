Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 12 Numéro 2

Direction des établissements d'enseignement supérieur : le point de vue de la France Francine Demichel

Vers "l'organisation apprenante" : incidences pour le gouvernement et la direction des établissements Berit Askling et Bente Kristensen

La structure et les systemes administratifs de l’enseignement supérieur coréen Jeong-Kyu Lee

La spécialisation et l'interdisciplinarité dans le contexte de l'élaboration de nouveaux programmes d'enseignement supérieur Miguel A. Quintanilla et Javier Vidal

La gestion stratégique des universités : Politique d’évaluation et évaluation des politiques Benoît Bayenet, Cindy Feola et Monique Tavernier

Vers un modèle d'efficacité des établissements d'enseignement supérieur : incidences d'une étude menée à Hong-Kong James Pounder

Nouvelles initiatives en faveur de la garantie de qualité dans l'enseignement supérieur : résultats de l'évaluation pilote des établissements menée en Bulgarie Patricia Georgieva

La recherche dans les universités régionales australiennes : projets d’avenir et mise en oeuvre Binh Pham

Le financement de la formation tout au long de la vie : tendances et schémas de la fréquentation et du financement de l'enseignement supérieur aux États-Unis Michael McPherson et Morton Owen Schapiro