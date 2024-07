Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 11 Numéro 3

Si les établissements s’intéressent toujours à l'apprentissage tout au long de la vie, au développement des programmes d'études ou à l'évolution des systèmes organisationnels, la question de l’insertion des étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur mérite, elle aussi, plus ample réflexion.

Ce numéro aborde également le thème du développement régional qui a fait l'objet d'une étude de l'IMHE.

L'APPRENTISSAGE À VIE Financement : les priorités. L’enseignement supérieur en Allemagne orientale et occidentale : analyse comparative.

ÉVOLUTION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES PROGRAMMES D'ÉTUDES Dans les cours d'ingénierie en France et les universités grecques.

INNOVATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS Les équipes interfonctionnelles : une innovation ou un comité de plus ? Gestion et budgétisation par les centres de responsabilités.

LES HANDICAPÉS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Pour une gestion qui encourage l’insertion.

IMPACTS SUR LES ÉCONOMIES RÉGIONALES Analyse d'entrées-sorties.