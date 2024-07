Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 11 Numéro 2

Si l'apprentissage tout au long de la vie reste plus que jamais d'actualité dans l'enseignement supérieur, l’évolution des modes de direction des établissements y suscite également un intérêt croissant.

L’apprentissage a vie – L’adaptation à la clientèle adulte. La concurrence avec d’autres fournisseurs. La mise en place d’un système de banque d’unités de valeur.

L’université virtuelle Faciliter l’accès à l'enseignement.

Coopération entre établissements et avec des tiers – Gros plan sur un projet hongrois.

Dirigeants d’établissements – Une étude suédoise du rôle des recteurs. Formation et carrière au Royaume-Uni.

Adaptation aux réformes institutionnelles – La réponse atypique d'une université néo-zélandaise ou le choix d'un modèle de gestion différent du modèle entreprenarial.