Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 11 Numéro 1

En 1998, la Conférence générale de l'IMHE a eu pour thème central l'apprentissage tout au long de la vie. Ce numéro en reprend les principales contributions et aborde d'autres problèmes auxquels les universités sont confrontées : les conséquences de l'expansion et des pressions fiscales telles que les décrit le rapport Dearing au Royaume-Uni, l'impact de l'environnement et le rôle des universités dans le développement économique, et, enfin, l'organisation interne des universités.

CRISE FINANCIÈRE ET EXPANSION Le rapport Dearing au Royaume-Uni.

L'APPRENTISSAGE À VIE Au siècle prochain. Questions de définition et de recherche pour l'avenir. Perspectives qui se dégagent des travaux de l'OCDE. Conséquences pour l'enseignement public supérieur.

CHEFS DE DÉPARTEMENTS UNIVERSITAIRES Conflits de rôles et ambiguïté.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL Le rôle des universités.

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AUSTRALIEN L'impact de l'environnement externe.