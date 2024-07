Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 10 Numéro 3

Les articles publiés dans ce numéro montrent que si les établissements d'enseignement supérieur s'intéressent toujours aux questions de garantie de qualité, d'évaluation et de structure globale des systèmes, ils accordent une attention croissante au contenu et à l'organisation de l'éducation ainsi qu'aux structures internes.

Évaluation : les modèles scandinaves.

La garantie de qualité : les systèmes européens. Le rôle de l'habilitation aux États-Unis. Le cas du Mexique.

La fusion d'établissements : l'expérience norvégienne.

L'organisation de l'université : modèles systémiques et de contingence.

La fonction d'enseignement : l'organisation du premier cycle.

L'université ouverte en Finlande : un banc d'essai pour les jeunes adultes.