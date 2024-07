Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 10 Numéro 2

Ce numéro illustre parfaitement la variété des questions qui préoccupent les établissements dans les pays de l'OCDE. Certains articles témoignent de l'expérience de trois continents en matière de garantie de la qualité. D'autres examinent l'intérêt croissant pour la qualité de l'enseignement et ses liens avec la recherche, ainsi que les éternelles questions du financement et du gouvernement des établissements.

La garantie de la qualité : une étude de cas en Finlande. un programme d'incitation pour l'enseignement en Floride. les indicateurs de performance en Nouvelle-Zélande.

Accompagnements pédagogiques : programmes et pédagogie.

Recherche, érudition et enseignement dans les nouvelles universités.

La gestion financière dans les universités roumaines et macédoniennes.

Le financement de la recherche : nouvelles dispositions en Suède.

Les rapports université-état : perspectives comparatives.