Gestion de l'enseignement supérieur, Volume 10 Numéro 1

Les universités et les systèmes d’enseignement supérieur sont soumis à des pressions d’origine diverses : l’évolution vers l’enseignement supérieur de masse et la composition différente de la population étudiante, les efforts pour répondre aux normes alors que les ressources diminuent, les tendances à la décentralisation, à la privatisation et à la diversification. Les systèmes et les établissements tentent d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies et des techniques pour faire face à ces changements. Certains se préoccupent de modifier et peut-être d’élargir le champ de planification. D’autres établissements se sont regroupés en consortia ; nombre d’entre eux ont élaboré des stratégies d’institution. En outre, les efforts se poursuivent en vue de trouver les moyens d’établir des limites budgétaires.

GOUVERNANCE PAR CONSORTIUM : l’expérience suédoise.

LA GESTION STRATÉGIQUE DANS LES UNIVERSITÉS : les expériences européennes et australiennes.

L’ENSEIGNEMENT DE PREMIER CYCLE : les nouveaux entrants dans les universités australiennes.

S’ÉTENDRE TOUT EN RÉPONDANT AUX NORMES DE QUALITÉ : le cas de l’Autriche.

ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT : le cas du système japonais.

LES ÉCOLES SUPÉRIEURES DE COMMERCE : projets d’établissement la formation d’une nouvelle école.

LES INDICATEURS BUDGÉTAIRES : comparaisons internationales.