Politiques du marché du travail et service public de l'emploi

Actes de la Conférence de Prague, Juillet 2000 Les partisans d’une politique active du marché du travail s’attribuent aujourd'hui en partie le mérite des baisses significatives du taux de chômage structurel enregistrées dans certains pays de l’OCDE. Les progrès des technologies de l’information, qui facilitent l’appariement des offres et des demandes d’emplois, les méthodes de gestion modernes et le contexte économique positif de ces dernières années ont stimulé l’introduction de démarches innovantes et ouvert aux services publics de l’emploi de nouvelles pistes pour faciliter le retour des chômeurs à l’emploi. Cet ouvrage présente les actes d’une conférence sur « Les politiques du marché du travail et le service public de l’emploi » organisée conjointement par l’OCDE et le ministère tchèque du Travail et des Affaires sociales. Cette conférence a été l’occasion d’aborder, entre autres, les thèmes suivants : le travail de terrain des services de l’emploi, les guichets uniques et la gestion décentralisée ; le service à la clientèle (demandeurs d’emploi et employeurs) ; le recours accru aux technologies de l’information ; les conditions d’attribution des indemnités de chômage ; la garantie d’emploi pour les chômeurs de longue durée et autres types d’intervention au cours de la période de chômage ; l’amélioration de la transparence des services publics de l’emploi grâce aux audits externes, aux indicateurs de performance, à des mécanismes de financement adaptés et à la mise en concurrence des services de placement. Les interventions présentées reflètent le point de vue d’acteurs clés -- responsables politiques, hauts fonctionnaires des ministères du Travail et des services de l’emploi, gestionnaires de terrain et universitaires de renom -- sur toutes ces questions importantes.