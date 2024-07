Politiques de l'environnement et libéralisation des échanges au Costa Rica

A partir d’un modèle dynamique d’équilibre général appliqué au Costa Rica, les auteurs analysent les liens entre l’environnement, le commerce international et la croissance économique. Leur étude envisage les conséquences des politiques commerciales et environnementales sur l’activité économique et la maîtrise de la pollution. Les taxes sur la pollution environnementale permettent de réduire sensiblement les polluants sans affecter la croissance économique. Les politiques d’ouverture commerciale sont bénéfiques pour l’activité économique, mais comportent le risque de voir le Costa Rica se spécialiser dans des industries fortement polluantes. L’application de politiques environnementales et commerciales coordonnées permet de limiter la pollution tout en favorisant la réallocation des facteurs de production vers les activités les plus productives et, partant, la croissance économique ...