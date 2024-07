Planification, conception et gestion des établissements d'enseignement supérieur

Une sélection d’idées et études de cas présentées lors de la conférence intitulée « Planifier, concevoir et gérer les établissements d’enseignement supérieur » qui a eu lieu à San José, en Californie (États-Unis) est exposée ci-dessous : Les mégatendances et les mythes qui influent sur les pratiques de gestion. Un espace d’apprentissage étayé par la technologie. La réduction des risques naturels. La modernisation de L'Université Concordia de Montréal. Une analyse de la prise de décision pour intégrer les technologies de l’information et des communications dans les universités espagnoles. Un réseau de centres d’information et de documentation créé par l’Université de Veracruz au Mexique.