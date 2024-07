Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2023 Numéro 1

L’économie mondiale montre des signes d’amélioration mais la reprise reste fragile, sur fond de risques notables de révision à la baisse des projections. La baisse des prix de l’énergie contribue au recul de l’inflation globale et à l’atténuation des tensions pesant sur le budget des ménages, et la réouverture de la Chine, plus précoce que prévu, a stimulé l’activité mondiale. Toutefois, l’inflation sous-jacente s’avère persistante et l’impact de la hausse des taux d’intérêt se fait de plus en plus sentir dans l’ensemble de l’économie.

Découvrez les trois pistes à approfondir :